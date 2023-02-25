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Украинские войска нанесли удар по Сватово дальнобойной американской ракетой, поражающей цели с расстояния в 150 километров. На это указывают обломки боезаряда, рассказал подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.

Он предположил, что речь идет о ракетах HARM американского производства. Их запуск осуществляется с истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые специально адаптированы для подобных боезарядов.

Также Марочко отметил, что на обломках ракеты была обнаружена маркировка NALC-v496. Этот боезаряд был изготовлен в феврале 2019 года американским производителем Rocket motor.

Ранее предполагалось, что для ударов по Мариуполю и другим городам Донбасса Киев использовал «умные» бомбы GLSDB, дальность которых также составляет 150 километров.

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