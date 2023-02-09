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Киев использует в зоне СВО кустарные химические вещества, по воздействию на организм похожие на слезоточивый газ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что гранаты с этими химикатами сбрасывают беспилотники ВСУ.

С “химическими гранатами” столкнулись бойцы 2-го Армейского корпуса ДНР. Подполковник Народной милиции в отставке пояснил, что основой используемых Киевом веществ являются советские химикаты, которые своевременно не были вывезены с территории Украины.

Эти вещества заправляются в емкости и гранаты, которые при падении с беспилотника открываются или взрываются, оказывая негативное воздействие на военнослужащих ВС РФ. Применение подобных боевых веществ является грубейшим нарушением всех международных конвенций и правил.

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