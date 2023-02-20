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После потери Парасковиевки ВСУ опасаются наступления российских ВС на Часов Яр и в спешном порядке готовятся к обороне этого города к западу от Бахмута. Они не только выстраивают новые фортификационные сооружения, но и минируют все подходы к нему, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что боевики дистанционно устанавливают в окрестных лесных массивах противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены во всем цивилизованном мире, а также сооружают минные поля вокруг Часова Яра.

Напомним, что российские ВС после освобождения Парасковиевки закрепились на окраинах населенного пункта Берховка и тем самым перекрыли возможность отступить в Артемовск для боевиков в этом селе и соседней Дубово-Васильевке.

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