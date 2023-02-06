На линии соприкосновения в зоне СВО в рядах украинской армии увеличилось количество женщин, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заметил, что Киев таким образом пытается восполнять недостаток кадров.

Так, командование ВСУ и руководство страны расширило перечень военных специальностей для представительниц прекрасной части человечества. Также женщинам предоставляется полное право заключать контракт и принимать участие в боевых действиях наравне с мужчинами.

Напомним, ранее Марочко заявил, что под Кременной, где российские ВС перешли в наступление, наблюдается массовое дезертирство боевиков ВСУ. Прекратить его не могут даже направленные Киевом заградительные отряды, составленные из отпетых националистов.