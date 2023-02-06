ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На линии соприкосновения в зоне СВО в рядах украинской армии увеличилось количество женщин, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заметил, что Киев таким образом пытается восполнять недостаток кадров.

Так, командование ВСУ и руководство страны расширило перечень военных специальностей для представительниц прекрасной части человечества. Также женщинам предоставляется полное право заключать контракт и принимать участие в боевых действиях наравне с мужчинами.

Напомним, ранее Марочко заявил, что под Кременной, где российские ВС перешли в наступление, наблюдается массовое дезертирство боевиков ВСУ. Прекратить его не могут даже направленные Киевом заградительные отряды, составленные из отпетых националистов.

Вам может понравиться

«Кинопоиск» опубликовал трейлер нового сериала о рок-группе «Король и Шут»

На официальном YouTube-канале сервиса «Кинопоиск» был опубликован первый трейлер нового российского сериала о легендарной панк-рок группе «Король и шут». В сериале будет смешана реальная история творческого пути группы с фэнтезийным

Леонков: Польские военные войдут на Украину под чужим флагом, под видом наемников или ЧВК

Польские военные уже сейчас участвуют в боевых действиях на Украине, но в ближайшее время Варшава намеревается увеличить свои силы там до 40 тысяч боевиков. При этом она вряд ли отправит

Британцы считают, что решение Путина развернуть «Цирконы» заткнёт НАТО

Британское издание Daily Mail рассказало о постановке на вооружение ВС России гиперзвуковых ракет “Циркон”. Эта публикация вызвала широкий резонанс у читателей, передает РИА Новости. “Сам факт принятия президентом России Владимиром