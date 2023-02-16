Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил изданию Financial Times, что противостояние на Украине должно быть урегулировано дипломатическим путем. Он отметил, что окно возможностей для переговоров может открыться в любой момент времени, поэтому важно их не упустить.

Также Милли уверен, что ВС РФ не удастся освободить всю территорию Украины целиком. Киев даже при поддержке Запада, в этом году тоже не сможет вернуть утраченные регионы и уж те более, достичь полной «победы», о которой без умолку говорят представители киевского режима.

Напомним, что Милли не в первый раз заявляет о необходимости в переговорах между Москвой и Киевом. В то же время он поддерживает позицию НАТО, согласно которой для дипломатического урегулирования конфликта Украина должна иметь возможность диктовать условия.