“Другой возможности может не быть”, – президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время сложилась “уникальная ситуация”, когда можно завершить конфликт на Украине. Белорусского лидера цитирует агентство “БелТА” – передаёт ТАСС.

В чём именно заключается уникальность момента, Лукашенко не пояснил. Он лишь уточнил, что “видит это” и “интуитивно чувствует”. Белорусский президент добавил, что целью специальной военной операции, которую начал его московский коллега Владимир Путин, является обеспечение безопасности России.

Президент Белоруссии отметил, что Москва уже сейчас готова делать шаги к урегулированию конфликта с Киевом. Однако последний не ведёт переговоры, поскольку в этом не заинтересованы его западные союзники, заявил Лукашенко. Он также подчеркнул, что у Украины нет другого пути, кроме как начать мирные переговоры без каких-либо предварительных условий.

Говоря о президенте Зеленском, белорусский лидер сравнил его поездки на Запад с визитами туда же Михаила Горбачёва: советскому лидеру тоже все “аплодировали”, но вскоре он уже перестал быть главой государства, а СССР распался. Лукашенко при этом отметил, что Зеленский – неплохой человек, однако, как политик, очень неопытен – ему следовало бы исходить из интересов своего народа, а не западных союзников.

В Москве ранее не раз заявляли, что готовы вести мирные переговоры, однако украинская сторона наотрез от них отказалась.