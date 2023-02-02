Как только Запад решить отправить на Украину истребители F-16, которые имеются на вооружении стран НАТО, он поставит мир на грань Третьей мировой войны, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Он объяснил, что у Киева нет аэродромов со взлетно-посадочными полосами, соответствующими требованиям натовских самолетов, а также радиолокационных комплексов, диспетчерских вышек, систем для обслуживания и заправки истребителей.

Все это потребуется возводить с нуля. Кроме того, на Украину придется отправлять специалистов, способных проводить обслуживание дорогостоящей авиатехники, так как научить этому процессу украинцев за месяц или два точно не получится.

«Естественно, что мы будем наносить удары по данным объектам, а значит, и убивать граждан других стран. Это уже грань третьей мировой, все это понимают. Кроме того, самолет стоит в несколько раз дороже, чем танк», – рассказал Литовкин.

Именно поэтому разговоры о передаче Киеву F-16, которые сейчас не утихают в США и Европе, несут пропагандистскую окраску и ничего общего с реальностью не имеют.