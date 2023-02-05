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Танки, БМП, истребители и другие виды техники и вооружения, которое Украина требует у Запада, необходимо еще доставить на линию соприкосновения. Кроме того, необходимо наладить снабжение частей на передовой топливом, запасными частями, боеприпасами, пишет чешский портал Lidovky.

Авторы публикации, перевод которой представлен “ИноСМИ” напоминают заявление главкома ВСУ Залужного о том, что Киеву нужно минимум 500 артиллерийских установок, 300 танков и до семисот боевых машин пехоты. Запад готов предоставить такой объем вооружений, но есть несколько серьезных проблем.

Так, танки Abrams, к примеру, используют авиационное топливо, которое также придется доставлять из США. Кроме того, запасные части к этим машинам изготавливает множество компаний, с каждой из которых нужно заключить контракты.

Вооружение и технику надо переправить на Украину, защитить от возможных атак ВС РФ, а также снабдить всем необходимым. Предварительно боевики ВСУ должны пройти обучение, что требует немало времени.

Авторы отмечают, что решение всех проблем может занять не менее года. И есть ли столько времени у Киева – это очень большой вопрос.

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