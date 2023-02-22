В распоряжении российских войск противовоздушной обороны есть эффективные средства для перехвата американских бомб JDАМ-ЕR, которые вскоре могут поступить на Украину, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Российская войсковая ЗРС С-300В4 имеет в своём арсенале ракету 9 М82 МВ с дальностью перехвата носителя бомб JDAN-ER — 350 км, на скорости 7,5 чисел Маха» – цитирует аналитика портал «Военное дело».

Леонков отметил, что несмотря на это, JDАМ-ЕR все же представляют серьезную опасность, поэтому потребуется повысить бдительность ПВО. Перехватывать эти бомбы необходимо на дальних рубежах, чтобы не подпускать их к целям. Это будет максимально надежно.

Напомним, что в ночь на 22 февраля Украина задействовала предположительно бомбы GLSDB для ударов по городам Донбасса. Дальность этих боезарядов представляет 150 километров.