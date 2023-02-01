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Российские ВС успешно адаптировались к наличию у ВСУ реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS и успешно их уничтожают применяя средства контрбатарейной борьбы. Именно поэтому США и Киев хотят отодвинуть эти РСЗО подальше от линии фронта, с чем и связан новый пакет военной помощи, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он уточнил, что речь идет о новых ракетах GLSDB с дальностью поражения целей более 100 километров. Они позволят ВСУ убрать американские РСЗО с линии соприкосновения, чтобы не подставлять их под удары российского оружия.

«Поставки таких бомб связаны прежде всего не с планами Украины обстреливать территорию РФ, а с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS», – пояснил Леонков.

Напомним, что в настоящий момент в распоряжении Киева имеются только боеприпасы с дальностью до 80 километров. На этом расстоянии РСЗО HIMARS находятся в зоне досягаемости российских артиллерийских установок.

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