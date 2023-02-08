По заявлению ученых, 15 миллионам жителей Земли грозит наводнение, которое может быть вызвано ледниковыми озерами. Причем это население всего лишь четырех стран.

В зоне риска оказались Пакистан, Индия, Перу и Китай. В результате постепенного повышения температуры талая вода с ледников формирует озера. Специалисты предполагают, что такие озера в один момент могут разорваться, что вызовет стремительное наводнение, которое займет территорию около 120 километров от точки начала. В качестве примера называют смертельный выброс гималайского озера в ледниках, который произошел в 2021 году.

В зоне 50 километров от ледниковых озер живет около 15 млн человек. Самой большой опасности подвергаются жители высокогорной Азии. Это территория от Кыргызстана до Китая.