Румынский психолог и лайф-коуч Франческа Тигинян рассказала, что заинтересовать человека на свидании, чтобы он захотел встретиться снова, можно при помощи нескольких простых приемов. Соответствующий материал опубликовало издание Daily Mail со ссылкой на TikTok психолога.

Самый простой и верный способ, рекомендуемый лайф-коучем, заключается в максимальном сохранении спокойствия. Нужно меньше говорить о себе и больше слушать своего собеседника. Если пытаться заполнить длительные паузы нелепыми фразами или разговорами, то это будет сигналом неуверенности себе и нервозности. Лучше промолчать, чем наговорить всяких небылиц, о чем потом придется жалеть.

По словам Тигинян, стоит избегать общих фраз, лучше всего задавать вопросы исходя из той информации, которую собеседник уже рассказал. Например, вместо того, чтобы спрашивать, кто человек по образованию, лучше поинтересоваться, почему он выбрал ту или иную сферу деятельности.

И главный совет психолога – набраться решимости и стараться не перекладывать всю инициативу на партнера. Это может быть принятие мелких решений, таких как, выбор дальнейшего места вашего нахождения или, например, десерта после ужина.