В поселке Теткино Курской области под удар ВСУ попала электроподстанция. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки противника прекращена подача электричества в этом населенном пункте, а также в селе Попово-Лежачи.

Специалисты уже занимаются ремонтом поврежденного украинской ракетой оборудования. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Напомним, из-за украинских обстрелов в Курской области 3 февраля был объявлен бессрочный высокий уровень террористической опасности. Такие же решения приняли власти приграничных Брянской и Белгородской областей.

Ранее ВСУ атаковали село Горналь в том же курском регионе. В результате в одном из жилых домов вылетели окна и оказался поврежден автомобиль. Также атака временно оставила без электроснабжения водонапорную башню.