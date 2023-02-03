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Иногда проверку на входе в ночной клуб не могут пройти не только простые студенты, но даже и голливудские знаменитости первой величины. Например, еще в феврале 2016 года известному британскому исполнителю и бывшему участнику легендарной группы «Битлз» не удалось попасть на вечеринку в честь вручения премии «Гремми», которая проходила в ночном клубе The Argyle. Его попросту не узнала охрана.

В похожую ситуацию попала и известная голливудская актриса Эмбер Херд, которая решила отпраздновать свой развод с Джонни Деппом в известном стриптиз-баре под названием SophistiCats, расположенном в Мельбурне. Примечательно, что Эмбер Херд хотела посетить развлекательное заведение в компании своих подружек супермодели Кары Делевинь и актрисы Марго Роби. Однако охрана на входе не узнала девушек. Даже после небольшой драки девушкам все равно пришлось вернуться домой.

Интересным является тот факт, что после пандемии коронавируса изменились даже условия пропуска в развлекательные заведения. Теперь, чтобы попасть в любой ночной клуб достаточно соответствовать формальным требованиям. Никаких процедур «фейс-контроля», когда охрана по своему смотрению может не впустить в развлекательное заведение, попросту нет. Теперь все сводится к банальной проверке документов и опрятному внешнему виду.

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