ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты поставками на Украину высокоточных ракет GLSDB хотят обострить противостояние и повысить градус его эскалации, считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Он пояснил, что все дело в дальности американских бомб. Она составляет 150 километров, что позволит Киеву наносить удары по Крымскому полуострову и по приграничным регионам России. ПВО РФ сумеет справиться с этой угрозой, однако определенные риски все же имеются, так как боеприпасы из США относятся к высокоточным, что повышает их эффективность.

Козюлин, слова которого приводит издание “Взгляд”, отметил также, что GLSDB представляют собой переделанные авиационные бомбы малого диаметра. Это достаточно опасное оружие, однако в распоряжении ВС РФ имеются средства для достойного ответа на атаки ВСУ.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков назвал поимку российским военным вражеского дрона проявлением солдатской смекалки

“Сочетание случая и легендарной солдатской смекалки”. Так прокомментировал неординарную ситуацию с поимкой российским солдатом вражеского квадрокоптера в зоне СВО военный эксперт Алексей Леонков. Об этом сообщает РИА “Новости”. 31 января

ТАСС: ВСУ бросили множество тел своих погибших солдат в Соледаре

Большое число трупов украинских военных осталось в Соледаре, после того, как город был освобождён. Бойцы ВСУ не забрали тела своих сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал полковник Луганской Народной Республики Виталий

Депутат Гурулёв предрёк появление “сотен видео” с горящими “леопардами” и “абрамсами”

Тяжёлые танки Leopard 2 и Abrams хороши только до тех пор, пока не участвуют в боевых действиях. Российские войска будут успешно уничтожать переданную киевскому режиму тяжёлую технику. Об этом у