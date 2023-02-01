Соединенные Штаты поставками на Украину высокоточных ракет GLSDB хотят обострить противостояние и повысить градус его эскалации, считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Он пояснил, что все дело в дальности американских бомб. Она составляет 150 километров, что позволит Киеву наносить удары по Крымскому полуострову и по приграничным регионам России. ПВО РФ сумеет справиться с этой угрозой, однако определенные риски все же имеются, так как боеприпасы из США относятся к высокоточным, что повышает их эффективность.

Козюлин, слова которого приводит издание “Взгляд”, отметил также, что GLSDB представляют собой переделанные авиационные бомбы малого диаметра. Это достаточно опасное оружие, однако в распоряжении ВС РФ имеются средства для достойного ответа на атаки ВСУ.