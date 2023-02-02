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Для Соединенных Штатов и НАТО важно, чтобы украинские боевики могли продолжать обстреливать мирные города Донбасса, приграничные области РФ и Крымский полуостров. Именно поэтому они приняли решение о поставках на Украину дальнобойных ракет, рассказал представитель Академии военных наук Владимир Козин.

Он отметил, что российские войска в настоящий момент атакуют по нескольким направления одновременно, отодвигая все дальше бандеровские формирования киевского режима. Это лишает ВСУ возможности стрелять по Донецку и другим городам, так как дальности имеющихся ракет для этого недостаточно.

Поэтому действующая американская администрация уже объявила о поставке Киеву ракет GLSDB с дальностью 150 километров и вполне может отправить ряд других дальнобойных боезарядов.

Напомним, российские эксперты хотя и признают опасность появления у Киева бомб GLSDB, но отмечают, что ПВО РФ быстро приспособится к ним и обеспечит защиту всех объектов, подвергающихся атакам украинских боевиков.

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