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Британский парламентарий Мэтью Пэррис заявил, что Запад в обязательном порядке должен принимать участие в переговорах между Киевом и Москвой. Политолог Андрей Кошкин рассказал изданию “Известия”, что связано это с желанием Великобритании, США и других стран НАТО приступить к “дележке пирога”.

Обсуждение переговоров на Западе длится уже несколько месяцев. Американские и британские политики постоянно повторяют, что никаких решений по Украине без Украины они принимать не намерены. Однако логично будет предположить, что решения они будут принимать вместо Украины.

Если Запад примет участие в переговорах, то все решения будут принимать политики НАТО, президент Зеленский же исполнит роль “болванчика”, от которого ничего не зависит.

«Делить пирог» хотят без Украины, так как страна — марионеточная страна, как и ее президент», – заявил политолог.

Он также отметил, что Запад ждет подходящего момента, чтобы не просто начать переговоры с РФ, а провести их на своих условиях.

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