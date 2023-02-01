Сроки наступательных операций в зоне СВО на Украине никак не связаны с распутицей и другими погодными условиями, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что при грамотном оперативном планировании и наличии боеспособных подразделений, полностью укомплектованных и имеющих все необходимые ресурсы, такие факторы как распутица отходят на второй план и имеют исключительно второстепенное значение. Основными же являются боеспособность войск, вооружение и техника.

Также аналитик отметил, что командование в обязательном порядке учитывает погодные условия и то, как они могут повлиять на ход боевых действий. Но все же никто не рассматривает распутицу или другие погодные явления в качестве ключевых факторов.