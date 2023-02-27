Украина недовольна медлительностью Израиля в исполнении обязанностей по международным соглашениям. Так, ее посол в Тель-Авиве Евгений Корнейчук заявил, что четыре месяца, на протяжении которых израильская сторона намерена отправить в Киев и установить систему раннего оповещения о ракетных ударах – это слишком длительный срок.

Дипломат высказал недовольство тем, что Тель-Авив сперва полгода не соглашался вообще поставлять данную систему, а затем запросил 4 месяца на ее установку. Это очень долго, отметил Корнейчук. Он также заявил, что пилотная система будет предупреждать о ракетных атаках только на Киев и часть Киевской области, передает РИА Новости.

Напомним, что президент Украины Зеленский и другие политики неоднократно упрекали Израиль в нежелании оказывать военную помощь. Ранее официальный Тель-Авив пообещал рассмотреть возможность отправки в Киев не только гуманитарных грузов, но и отдельных видов вооружений.