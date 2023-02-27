Отношения Китая и США могут в ближайшем будущем ещё больше обостриться. Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что Пекин намерен предоставить России беспилотные летательные аппараты. О возможных поставках рассказал член Конгресса Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News – передаёт РИА “Новости”.

В своих заявлениях Маккол сослался на данные американской разведки. По словам конгрессмена, у спецслужб США якобы есть информация, которая свидетельствует о готовящейся военной сделке между Россией и Китаем. Конкретные договорённости – заявил Маккол – могут быть достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Её планируют провести уже в ближайшее время.

В США уже заявляли, что Китай может оказать военную помощь России на фоне проходящей сейчас специальной военной операции в Донбассе. При этом власти США и НАТО публично заявляли, что в этом случае Пекин столкнётся “с последствиями”. В Китае в этой связи заговорили о “двойных стандартах” Запада, поскольку страны НАТО сами вооружают Украину.