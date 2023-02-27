ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отношения Китая и США могут в ближайшем будущем ещё больше обостриться. Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что Пекин намерен предоставить России беспилотные летательные аппараты. О возможных поставках рассказал член Конгресса Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News – передаёт РИА “Новости”.

В своих заявлениях Маккол сослался на данные американской разведки. По словам конгрессмена, у спецслужб США якобы есть информация, которая свидетельствует о готовящейся военной сделке между Россией и Китаем. Конкретные договорённости – заявил Маккол – могут быть достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Её планируют провести уже в ближайшее время.

В США уже заявляли, что Китай может оказать военную помощь России на фоне проходящей сейчас специальной военной операции в Донбассе. При этом власти США и НАТО публично заявляли, что в этом случае Пекин столкнётся “с последствиями”. В Китае в этой связи заговорили о “двойных стандартах” Запада, поскольку страны НАТО сами вооружают Украину.

Вам может понравиться

РИА Новости: Учёные объяснили загадочное свечение в Турции

Буквально за пару секунд до землетрясения в Турции многие очевидцы видели таинственное синее свечение. Российские ученые, которые провели ряд исследований, выяснили, что причина появления огней кроется в пьезоэлектрическом эффекте, передает

Губернатор Развожаев: подлет к Севастопольской бухте после атак беспилотников ВСУ стал невозможен

Черноморский флот РФ сделал выводы из прошлых атак беспилотников ВСУ и предпринял меры, благодаря которым к Севастопольской бухте ни один дрон противника подлететь больше не сможет, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

ВСУ в воскресенье целый день обстреливают Кировский и Петровский районы Донецка

26 февраля Киев на протяжении всего дня наносит удары по Донецку. Эту атаку можно назвать беспрецедентной, так как столь интенсивные обстрелы вспомнить довольно сложно, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в