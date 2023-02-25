Как сообщает в своем материале издание «Коммерсантъ», 28 февраля 1993 года началась многодневная осада ранчо «Гора Кармель», принадлежавшего представителям религиозной секты «Ветвь Давидова», органами правопорядка США. В результате правоохранители пошли на штурм ранчо. В итоге все члены секты были убиты или сгорели заживо.

Религиозная секта «Ветвь Давида» была основана в 1955 году проповедником Беном Роденом. С течением времени главные проповедники секты менялись, а ее популярность в стране возрастала. Все члены секты вместе со своими семьями жили на ранчо «Гора Кармель», расположенном в окрестностях города Уэйко в штате Техас. Секта исповедовала идею о скором приближении конца света.

В итоге в 1993 году представители правоохранительных органов получили ордер на обыск поместья из-за подозрений, выдвинутых в адрес главы секты Девида Корнеша, в торговле оружием и сексуальными связями с детьми. Препятствуя попыткам правоохранителей провести обыск, члены секты оказывали жесткое сопротивление полиции в течение двух месяцев. В итоге во время штурма ранчо глава секты застрелился, а все 76 членов секты погибли, среди которых было 28 детей.