Российским ВС нужно наносить удары по металлургическим комбинатам, промышленным гигантам и портам Украины, что позволит гораздо быстрее решить все задачи специальной военной операции, считает командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Комбат с позывным “Скиф” пояснил, что “учредители ООО Украина” после таких атак начнут стремительно терять доходы и почувствуют боевые действия на собственной шкуре. Это заставит их задуматься о прекращении сопротивления.

В данном способе есть и еще один плюс – попасть по крупному промышленному объекту гораздо проще, чем по железнодорожному эшелону или по порту.

Также Ходаковский заметил, что вместо атак на инфраструктуру, влияние которых на ход боевых действий сложно оценить, лучше наносить ракетные удары по колоннам, доставляющим к линии соприкосновения личный состав, технику, оружие и боеприпасы.