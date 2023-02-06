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Украинские ВС выстроили в Артемовске и на подступах к городу мощные фортификационные сооружение, превратив его в неприступную крепость, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Также он отметил, что медленное продвижение российский войск связано и с господствующими высотами. Они окружают город со всех сторон и находятся под контролем украинской армии.

Сырский заявил, что “битва продолжается”, а ВСУ “уничтожают лучшие подразделения” ВС РФ, используя не только естественные, но и инженерные возможности.

Украинский генерал, называющий город “неприступной крепостью” не учитывает, что сейчас Артемовск полностью отрезан от снабжения. Это означает, что его освобождение является только вопросом времени, так как совсем скоро сопротивление ВСУ станет невозможным.

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