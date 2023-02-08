Украинские СМИ со ссылкой на администрацию Черниговской области заявили о двух авиаударах ВС РФ по целям у села Семеновка. Ракеты класса “воздух-поверхность” поразили промышленное предприятие, расположенное неподалеку от населенного пункта, передает “Военное обозрение”.

Какой именно объект был поражен, не уточняется. Украинская сторона опубликовала видео последствий атаки, однако не стала уточнять подробности. Напомним, Киев запретил гражданам страны выкладывать какие-либо кадры с мест ударов до официального сообщения о них.

Также отмечается, что данная атака стала первой в течение длительного времени, в результате которой был поражен объект на территории Черниговской области.