Киев бросает в бой мобилизованный резерв и подразделения территориальной обороны, чтобы сохранить самые боеспособные части для весеннего контрнаступления.

Так, в Соледаре оборону удерживали новобранцы и боевики теробороны, которые имели минимальный опыт боевых действий. То же самое происходит сейчас и в Артемовске, где продвижение подразделений ЧВК “Вагнер” становится все заметнее.

Боеспособные же части накапливаются для решающего боя, местом которого многие аналитики считают Запорожское направление. Туда стягивают не только пехоту, но и бронетехнику. В боях в Артемовске она практически не задействуется, так как в условиях плотной городской застройки довольно сложно оперировать танками и другими боевыми машинами.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимановский заявил, что Киев накапливает резервы и вокруг Артемовска. Не исключено, что Киев будет по-прежнему пытаться удержать город, чтобы потянуть время до весны.