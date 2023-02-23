Артёмовск (Бахмут), вероятно, в скором времени перейдёт под контроль российских войск. Ситуация для ВСУ там резко осложнилась. Об этом рассказал полевой командир украинской армии с позывным “Мадьяр”. Видео с ним публикует издание “Русская весна”.

“Мадьяр” утверждает, что силы частной военной компании “Вагнер”, которая участвует в боевых действиях на стороне России, прорываются на северном фланге города, стараясь взять его в окружение. Одновременно с этим одна из главных дорог – на Часов Яр через Хромово – постоянно простреливается российскими войсками. Сложная ситуация для ВСУ сложилась и на юге города – там российские бойцы тоже не прекращают давить на позиции украинских военных, сообщил “Мадьяр”.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются последние несколько месяцев. Город в Донецкой Народной Республике считается одним из основных узлов, через которые идёт снабжение украинской группировки войск в Донбассе.