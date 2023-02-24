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Капитан ВС РФ Андрей Соловьев получил Золотую Звезду Героя России. В интервью изданию «Аргументы и Факты» он рассказал о своем подвиге.

Рота капитана Соловьева выполняла задачу по сдерживанию подразделений противника и попала в весьма сложную ситуацию. Противник отразил удары ВС РФ и сам перешел к атакующим действиям. Командир огнеметного взвода рассказал, что тогда его жизнь висела на волоске, однако думал он только о своих бойцах и вариантах спасения для них.

«Я свесил голову на автомат и думал: «Все, это конец». В тот момент жалел не себя, а родителей», – рассказал Соловьев.

Он объяснил, что в ходе двухчасовой перестрелки с врагом могло случится самое худшее, но его решения все же позволили не только отбиться от украинских боевиков, но и сохранить жизни всех солдат, вывести их в безопасное место.

«Мы справились с блеском: вывели свое подразделение, вывезли раненых и без потерь вышли на запасные позиции», – без лишнего пафоса и очень буднично сообщил капитан.

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