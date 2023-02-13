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Командир Передвижной медицинской группы МОСН с позывным “Тренер” рассказал об использовании украинскими боевиками новых боезарядов, начиненных особо опасными поражающими элементами. Применялись они в ходе боевых действий под Угледаром.

Военный врач пояснил, что боеприпасы начинены шариками одинакового размера и правильной формы, которые при взрыве развивают огромную скорость и проникают внутрь организма, пробивают голову и конечности. В последнее время у раненых бойцов все чаще обнаруживаются именно такие элементы, которые наносят организму огромный вред.

Скорее всего, считает “Тренер”, боеприпасы с шаровидными элементами на Украину поступают из стран Североатлантического альянса. Главной причиной их серьезного поражающего эффекта является именно правильная форма.

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