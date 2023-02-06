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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заказывал западные танки, чтобы попытаться повторить сценарий битвы на Курской дуге. Тогда немецкие боевые машины выстраивались клином, в центре которого находились тяжелые “Тигры”, а по краям – легкая бронетехника, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он пояснил, что “Тигры” в центре должны были выбивать советские боевые машины. Именно с таким расчетом Залужный и заказывал “Абрамсы” с “Леопардами”. В качестве легкой техники могут быть применены Т-72, которые Киев и США сейчас ищут по всему свету. Они не обошли вниманием даже Тунис.

Чтобы противостоять этой тактике, считает Кнутов, российским ВС необходимо повысить интенсивность боевых действий на Донбассе и полностью освободить регион к весне. Затем нужно выстраивать мощную противотанковую оборону, которая остановит ВСУ.

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