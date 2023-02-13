ВС РФ не стоит игнорировать заявления Киева о контрнаступлении в марте. В настоящий момент ВСУ проводят насильственную мобилизацию, накапливают боеприпасы и ожидают поставок обещанной Западом бронетехнику, чтобы снова пойти в контратаку, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что к подобным “анонсам” Киева Россия должна максимально серьезно относиться. Впрочем, эффективное ведение разведки позволит своевременно распознавать угрозы и предпринимать необходимые меры для быстрого их устранения.

В настоящий момент, цитирует аналитика портал “Свободная пресса”, российские ВС взяли инициативу в свои руки и застали противника врасплох на Купянском направлении. Они намерены выйти на левый берег Оскола и вернуть контроль над оставленными осенью прошлого года территориями. Но после получения западных танков Киев может рискнуть и перейти в контратаку.