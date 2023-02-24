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Существующий российско-украинский кризис невозможно решить поставками вооружения Киеву. Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин. Слова дипломата приводит ТАСС.

В своём выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бин указал, что вооружённый конфликт на Украине длится уже целый год. При этом противостояние показало, что вооружение, поставляемое Западом в распоряжение ВСУ, только увеличивает цену, которое платит мирное население. К мирным переговорам действия западных стран не ведут, полагает китайский дипломат.

Он также напомнил, что КНР выступает за мирное урегулирование конфликта – это последовательная и ясная позиция Пекина по этому вопросу.

В Москве также неоднократно подчёркивали, что поставка вооружения Украине не приближает переговорный процесс. В Кремле также сообщали, что российские власти готовы сесть за стол переговоров, однако Киев наотрез отказывается от мирного урегулирования конфликта.

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