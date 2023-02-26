Группа ученых из Института почвоведения Китайской академии наук совместно с исследователями из Германии и США представили новые способы борьбы с выбросами парниковых газов, которые возникают при ведении сельского хозяйства. Предложенные учеными варианты должны способствовать достижению углеродной нейтральности для производства продуктов питания. Об этом в своем материале сообщает издание «Свободная пресса».

По статистическим данным КНР загрязняет атмосферу планеты больше, чем ЕС и США вместе взятые, выбрасывая в атмосферу почти треть от всех парниковых газов на Земле. Только для выращивания злаков в Китае в воздух выделяется до 670 миллионов тонн углекислоты ежегодно. По этой причине ученые из КНР предложили внедрить процесс пиролиза биомассы.

Работая над проблемой уменьшения выбросов парниковых газов, китайские ученые создали новую технологию в энергетике – «тепловую батарею». Технология подразумевает извлечение тепловой энергии из низкотемпературных источников отработанного тепла для повторного ее использования, например, для обогрева жилых помещений.