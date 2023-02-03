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Боевики ВСУ, которые проходили обучение во Львовском учебном центре под руководством французских и грузинских инструкторов, оказались в плену у российских ВС. Они пытались провести наступление на Кременную, но что-то пошло не так, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он пояснил, что российские военные перешли в контрнаступление и захватили один из опорных пунктов ВСУ неподалеку от Кременной. В ходе перестрелки около 50 боевиков противника было ликвидировано. Сложившие оружие и оказавшиеся в плену военные находились под действием неизвестного наркотика.

Опорный пункт, по словам Кимаковского, взяли бойцы 237-го гвардейского десантно-штурмового полка. Они выяснили, что украинские военные обучались у инструкторов из Франции и Грузии, которые специально для этой цели приезжали во Львов.

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