Обстрел Донбасса в ночь на 22 февраля был беспрецедентным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что Киев обстрелял из реактивных систем залпового огня HIMARS не только Донецк, но и несколько других городов, включая Мариуполь, Снежное Харцызск, Макеевку, Дебальцево.

Системы противовоздушной обороны работали практически всю ночь, отражая удары противника. В Мариуполе, который ВСУ атаковали беспилотными аппаратами, все дроны удалось перехватить. В Дебальцево ракета попала по спорткомплексу, который разрушен почти полностью.

Три ракеты попали по Макеевке, заявляет СЦКК, но сбили их или нет, не уточняется.

Напомним, ранее эксперты отметили, что Киев ударами по Донбассу испытывал новые боезаряды, предоставленные Западом. Это дальнобойные ракеты, которые могут создать ВС РФ ряд проблем, поэтому необходимо адаптировать к ним средства противовоздушной обороны.