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Киев заявил о начале первого этапа российского наступления на Донбассе. Основанием для этого стали удары по пункту размещения украинских боевиков в Константиновке, а также уничтожение опорного пункта на трассе, ведущей от Артемовска в Славянск.

По словам представителей Генштаба ВСУ, цель столь разнонаправленных ударов кроется в перекрытии всех дорожных артерий, ведущих к передовой. Российские ВС хотят отсечь возможное подкрепление и не подпустить его к самым горячим точкам. Это позволит уничтожить остающиеся там подразделения.

Еще одним признаком начавшегося наступления в Киеве называют активное применение российскими войсками барражирующих боеприпасов. Они наносят мощные удары по позициям ВСУ на территории Донбасса, подготавливая наземный штурм.

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