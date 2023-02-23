В ближайшее время может обостриться ситуация в Приднестровье. Не исключено, что Киев устроит провокацию с имитацией вторжения ВС РФ на Украину со стороны ПМР, чтобы напасть на непризнанную республику, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты напоминают, что Молдавия заявила о проведении учений с использованием бронетехники у самых границ Приднестровья. Также она потребовала вывести с территории республики миротворческие силы РФ. Это может означать подготовку к нападению на ПМР.

Украинские войска интересуют крупнейшие в Европе склады с боеприпасами, которые находятся на территории Приднестровья. Также Киев постоянно говорит об угрозе нападения со стороны ПМР, поэтому вполне может сымитировать его, чтобы вторгнуться в республику. Провокация уже согласована с президентом США Джо Байденом, который уже высказал поддержку планам Молдавии по «демилитаризации» ПМР.

Минобороны РФ в предупреждении о провокации сообщает, что украинские диверсанты переоденутся в российскую форму и инсценируют наступление на Одесскую область. Это станет «основанием» для ответного удара по республике.