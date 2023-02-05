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Соединенные Штаты заявляют, что сбили китайский воздушный шар только тогда, когда были полностью устранены все риски для населения. Однако военный эксперт Василий Кашин считает иначе.

Он поясняет, что столь длительный полет аэростата над территорией США сам по себе был ударом по престижу страны. Поэтому Вашингтон однозначно предпринимал попытки его сбить. Но сделать этого не удалось.

Воздушные шары не защищены от ракет, вот только боезаряды ПВО и ПРО на них не наводятся. Не исключено, что США атаковали шар, но не смогли по нему попасть. Это еще один удар по репутации и международному престижу Америки.

Напомним, что сбили аэростат над Атлантическим океаном. Для этого был задействован истребитель пятого поколения F-22, выпустивший ракету класса “воздух-воздух”. В Пентагоне заявили, что специалисты сумели изучить установленное на зонде оборудование и пришли к выводу, что он выполнял шпионскую миссию.

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