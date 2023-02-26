В феврале 2008 года авиалайнер Boeing 747 совершил перелет из Лондона в Амстердам. Особенностью этого рейса было топливо, используемое для одного из четырех двигателей. Его изготовили из масла кокоса и пальмового масла, рассказала “Российская газета”.

Это первый рейс в истории с использованием биотоплива, но ученые продолжают работать над ним. Ключевые цели подобных экспериментов – свести к минимуму зависимость от полезных ископаемых, а также снизить выбросы, которые провоцируют возникновение парникового эффекта.

Сейчас для изготовления биотоплива используют самое разнообразное растительное сырье, включая бразильские орехи, кокосы, водоросли. Также применяются животные жиры. Но обходится производство такой «горючки» недешево. Как и его перевод на промышленную основу.

Отмечается, что биотопливо чище, чем традиционный авиационный керосин, на 60 процентов. При этом характеристики горючих материалов практически ничем, кроме исходного сырья, не отличаются. Благодаря этому для использования топлива из водорослей или кокосов не нужно вносить какие-либо изменения в конструкцию самолета.