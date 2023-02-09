Незапланированный вояж президента Украины Зеленского в Лондон завершился вполне ожидаемым провалом. Украинский лидер не получил ничего, кроме обещаний, хотя мечтал привезти с собой из Великобритании европейские самолеты и дальнобойные ракеты, пишет портал “Свободная пресса”.

Причиной поездки стало неудовлетворение Зеленского теми видами вооружений, которые должны поступить на Украину в новом пакете западной военной помощи. Да, НАТО предоставил Киеву танки, однако они будут поступать мелкими порциями на протяжении двух лет и постепенно уничтожаться российскими войсками. Кроме того, услышав о танках, Зеленский вдруг решил, что с такой же легкостью выпросит у Запада и истребители. Но президент США Байден и канцлер Германии Шольц заявили, что об этом не может быть и речи.

В Лондон Зеленский отправился, чтобы попросить у премьера Великобритании Риши Сунака истребители Eurofighter Typhoon. Однако и тут получился провал. После переговоров шокированный Зеленский заявил, что не знал о трехлетнем сроке обучения пилота такого самолета. Впрочем, если бы Лондон хотел предоставить Киеву “Тайфуны”, он бы это сделал с гораздо меньшим сроком обучения.

Позицию Британии четко озвучил один из британских министров, который заявил, что “гребаных самолетов”, которые можно было бы дать Украине, у Лондона нет.