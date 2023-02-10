Популярная британская порноактриса и модель OnlyFans по имени Элли Брук открыто заявляла о своих заработках, составлявших примерно 360 тысяч фунтов стерлингов (около 30 миллионов рублей) в год. Высокие гонорары и популярность во многом принесла ее готовность выполнять самые причудливые пожелания клиентов.

Но с недавних пор девушка сделала заявление, что высокие заработки ее больше не интересуют. Брук изъявила желание заниматься только тем, что приносит ей удовольствие. Именно поэтому девушка решила забросить карьеру порнографической актрисы и заняться боксом.

15 июля 2022 года на спортивной арене The O2, расположенной в Лондоне, состоялся первый поединок Элли Брукс с бывшей участницей реалити-шоу Эй Джей Банкер. Тогда Брук смогла в нелегком поединке все-таки одержать победу по очкам по истечению 4 раундов.

После любительского поединка Брукс выразила желание и дальше развивать свою карьеру в боксе, чтобы в итоге перейти в профессиональную лигу. Помогает бывшей порноактрисе именитый тренер Марк Тиббс и ее подруга Эбани Бриджес, которая по словам Брук, и разбудила в ней желание заняться спортом.