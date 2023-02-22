ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Цель непростая, но российские войска “подобрали к ней ключи”. Так о методах борьбы с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используют ВСУ, высказался военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Об этом сообщают “Известия”.

Дандыкин рассказал, что из-за высокой мобильности “хаймарсов” их достаточно сложно засечь и нанести по ним удар – свои позиции РСЗО меняют постоянно. Тем не менее российская армия придумала, как с этим бороться. Главная роль, по мнению военного эксперта, отдаётся разведке. С помощью беспилотных летательных аппаратов и спутников американские РСЗО эффективно отслеживаются.

Специалист уточнил, что в данном случае речь идёт о системной работе по ликвидации натовской военной техники в рядах ВСУ.

Последний раз об уничтожении двух установок HIMARS  сообщалось 21 февраля. По данным Минобороны РФ, технику нейтрализовали в районе Краматорска.

Вам может понравиться

В Сети появились видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского MRAP MaxxPro ВСУ

Портал «Русская весна» рассказал о сражении российских ВС против пытающихся перейти в контрнаступление боевиков ВСУ на американской бронемашине MRAP MaxxPro. Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись данного боя. Отмечается, что запись

РИА Новости: ВСУ под Угледаром проверяют новобранцев на бесстрашие, отправляя их на разведку вслепую

Опытные боевики ВСУ устраивают новобранцам «проверку на бесстрашие», отправляя их на разведку к российским позициям, сообщил РИА Новости командир подразделения отряда добровольцев «Эспаньола» с позывным «Выходной». Он рассказал, что на

The Washington Times: Подрыв газопроводов «Северный поток» стал преступным актом войны

Журналисты американского издания The Washington Times назвали подрыв двух веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» актом войны, к организации которого может оказаться причастен президент Соединенных Штатов Джо Байден. Авторы