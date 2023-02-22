Цель непростая, но российские войска “подобрали к ней ключи”. Так о методах борьбы с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используют ВСУ, высказался военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Об этом сообщают “Известия”.

Дандыкин рассказал, что из-за высокой мобильности “хаймарсов” их достаточно сложно засечь и нанести по ним удар – свои позиции РСЗО меняют постоянно. Тем не менее российская армия придумала, как с этим бороться. Главная роль, по мнению военного эксперта, отдаётся разведке. С помощью беспилотных летательных аппаратов и спутников американские РСЗО эффективно отслеживаются.

Специалист уточнил, что в данном случае речь идёт о системной работе по ликвидации натовской военной техники в рядах ВСУ.

Последний раз об уничтожении двух установок HIMARS сообщалось 21 февраля. По данным Минобороны РФ, технику нейтрализовали в районе Краматорска.