В распоряжении российских танковых подразделений появились управляемые снаряды, способные уничтожать американские “Абрамсы” и немецкие “Леопарды”, рассказал военный корреспондент издания “Известия” Денис Кулага.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, один из военнослужащих демонстрирует управляемые боезаряды. Он поясняет, что для поражения цели достаточно выпустить снаряд из танкового орудия боевой машины Т-72 или Т-90, после чего удерживать его в поле зрения наводчика. Это обеспечивает гарантированное поражение цели.

Боец также отметил, что Запад все еще пытается что-то доказать непокоренному Донбассу, но единственным ответом на это станут объятые пламенем обломки натовской бронетехники.