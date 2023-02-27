Морские пехотинцы Тихоокеанского флота продвигаются вперед в битве за Угледар и берут один за другим опорные пункты противника. Однако ВСУ отчаянно сопротивляются, поэтому необходимо соблюдать максимальную бдительность, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он пообщался с морпехами в окрестностях Угледара. Бойцы уверенно вскрывают оборону ВСУ. Бои идут за каждый дом, что иногда приводит к настоящей путанице.

«Один дом наш, следующий дом – противника. А следующий может быть нашим. Вот такая каша. Поэтому надо быть предельно внимательным», – сообщил корреспонденту старший стрелок с позывным «Пожар».

Настроение у морпехов боевое, они ведут себя достойно, по-геройски, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, которому изо всех сил помогает НАТО. Бойцы ВС РФ все же преодолевают его и медленно, но уверенно продвигаются.