Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота продвигаются вперед в битве за Угледар и берут один за другим опорные пункты противника. Однако ВСУ отчаянно сопротивляются, поэтому необходимо соблюдать максимальную бдительность, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он пообщался с морпехами в окрестностях Угледара. Бойцы уверенно вскрывают оборону ВСУ. Бои идут за каждый дом, что иногда приводит к настоящей путанице.

«Один дом наш, следующий дом – противника. А следующий может быть нашим. Вот такая каша. Поэтому надо быть предельно внимательным», – сообщил корреспонденту старший стрелок с позывным «Пожар».

Настроение у морпехов боевое, они ведут себя достойно, по-геройски, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, которому изо всех сил помогает НАТО. Бойцы ВС РФ все же преодолевают его и медленно, но уверенно продвигаются.

Вам может понравиться

Раскрыта тайна ожесточенного боя в Сумах: боевики ВСУ 24 часа уничтожали свою технику и личный состав

Боевики ВСУ, вспоминающие события прошедшего года, рассказали о жестоком сражении, произошедшем в Сумах в первый день специальной военной операции. Все дело в том, что на протяжении суток несколько подразделений украинской

Белый дом раскрыл “планы Ирана” купить у России ударные вертолеты, истребители и средства ПВО

Соединенные Штаты продолжают делиться с миром своими фантазиями относительно сотрудничества России и Ирана. Так, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран ведет с РФ переговоры по вопросам приобретения боевой

Военкор Поддубный: главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому об окружении Артемовска

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тактическом окружении Бахмута (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск). Он также доложил, что вывести войска, которые сейчас находятся в