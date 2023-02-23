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За минувшую неделю танкисты ВС РФ совершили прорыв на пять километров под Угледаром и не собираются на этом останавливаться. Они принимают непосредственное участие в боях и вытесняют противника с его позиций, пишет издание «Известия».

Военный корреспондент Кирилл Ольков рассказал, что танки быстро продвигаются вперед, тараня врага и нанося по нему удары из орудий. Корректировка огня осуществляется беспилотными аппаратами, отслеживающими все перемещения противника.

Пространство вокруг Угледара заминировано, но перед танками движутся минные тралы, которые расчищают путь штурмовым пехотным подразделениям. Киев бросает в бой все новые силы, причем в первых эшелонах он выставляет неопытных новобранцев, которым дышат в спину боевики заградительных отрядов, сколоченных из ярых националистов.

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