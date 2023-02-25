В своем материале издание The Economist опубликовало записи одного из военнослужащих украинской армии, находившегося в гарнизоне защитников Бахмута (ранее Артемовск) и других опасных направлений фронта. Украинский солдат вел дневник о повседневных боевых задачах и быте на передовой с 24 июля по 28 августа 2022 года.

Свои записи украинский боец начинает с периода своего обучения. По его словам, командование обещало сделать из него «командира взвода за четыре недели». Процесс распределения после курса обучения боец ВСУ описывает так: «мы словно щенки в коробке, которые ждут, пока хозяин придет и заберет нас».

После прибытия в штаб украинский солдат узнал, что его группу отправляют в Бахмут, где, по словам командования ВСУ, среди сил противника присутствует частная армия из группы «Вагнер». Также боец ВСУ описал бытовые проблемы своих сослуживцев и вопрос с обеспечением военной экипировкой, которую, по его словам, он «вынужден был покупать самостоятельно».