ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коррупция в армии Украины разрослась до огромных масштабов. Можно купить даже возможность не отправляться на передовую. Об этом пишет издание “Страна.ua” – передаёт РИА “Новости”.

Откупиться от отправки на первую линию боевого соприкосновения можно примерно за 15 тысяч гривен (это около 400 долларов). За половину от “боевой” надбавки в 100 тысяч гривен (2,7 тысяч долларов) можно числиться на передовой, но на самом деле служить во второй или третьей линии обороны. По данным издания, такие подкупы начальства довольно широко распространены в рядах ВСУ.

Кроме этого утверждается, что командный состав украинской армии взимает с подчинённых “дань” с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, искусственно затягивает полагающиеся по закону выплаты солдатам, обещая решить проблемы за определённую плату, требует деньги за положенный по закону отпуск и так далее.

Вам может понравиться

Newsweek: многие мосты Украины не выдержат тяжёлых танков

Западные тяжёлые танки могут оказаться не так эффективны на Украине, как это видится командованию ВСУ. Одна из главных проблем – вес американских танков Abrams. Об этом пишет издание Newsweek –

РИА “Новости”: в украинском Николаеве прострелили ноги отцу, который отбивал сына от неправомерного призыва

Украинская армия на фоне больших потерь в личном составе действует крайне жёстко, призывая граждан в свои ряды. Очередной тому пример – ситуация в Николаеве. Там отцу мобилизованного прострелили ноги, когда

РИА Новости: Достигли большего, чем за полгода

Российские ВС в последние недели достигли большего, чем за предыдущие полгода, сообщает РИА Новости, рассказывая о событиях в ходе специальной военной операции. В первую очередь, стоит упомянуть об Артемовске, который