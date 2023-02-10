Коррупция в армии Украины разрослась до огромных масштабов. Можно купить даже возможность не отправляться на передовую. Об этом пишет издание “Страна.ua” – передаёт РИА “Новости”.

Откупиться от отправки на первую линию боевого соприкосновения можно примерно за 15 тысяч гривен (это около 400 долларов). За половину от “боевой” надбавки в 100 тысяч гривен (2,7 тысяч долларов) можно числиться на передовой, но на самом деле служить во второй или третьей линии обороны. По данным издания, такие подкупы начальства довольно широко распространены в рядах ВСУ.

Кроме этого утверждается, что командный состав украинской армии взимает с подчинённых “дань” с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, искусственно затягивает полагающиеся по закону выплаты солдатам, обещая решить проблемы за определённую плату, требует деньги за положенный по закону отпуск и так далее.