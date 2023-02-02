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Полномасштабное наступление ВС РФ неизбежно, заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они уверены, что российские войска пойдут в атаку “в ближайшие месяцы” и, что вполне возможно”, сделают это с территории Луганской народной республики.

Эксперты, которые ни разу не сделали правильный прогноз, ориентируются на заявления главы Совета резервистов украинской армии Ивана Тимочка. Он разглядел усиление российских подразделений на Донбассе и именно это аналитики ISW считают признаком будущего наступления.

Другим источником данных для “Института” стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который “не видит” стремления РФ завершить специальную военную операцию. Надо отметить, что глава Североатлантического альянса время от времени повторяет эту мантру на протяжении всего года, поэтому источник из него, мягко скажем, так себе.

Но ISW не только делает бесполезные прогнозы, но еще и отслеживает ситуацию на линии соприкосновения. И его эксперты подтверждают установление контроля ВС РФ над населенными пунктами Водяное под Авдеевкой и Благодатное под Артемовском. В то время как Киев упрямо отрицает очевидное и рассказывает о своем “героическом сопротивлении”. Также американские эксперты сообщают о возможности российский войск вскоре окружить Угледар, чего совершенно “не замечают” украинские власти.

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