Американский институт изучения войны (ISW) не верит в полномасштабное наступление российских войск на Донбассе. Аналитики учреждения заявили, что у РФ недостаточно сил для этого.

Надо отметить, что в последние пару месяцев именно эксперты ISW постоянно твердили, что Россия накапливает силы и готовит крупное наступление. 9 февраля они заявили о полном переходе инициативы в руки российских войск, а также о начале наступательных действий под Кременной и Сватово в ЛНР.

Но одновременно с этим аналитики все же считают, что сил и средств в распоряжении ВС РФ сейчас недостаточно. Они отмечают, что спешка в действиях российского командования вполне логична, так как через месяц-два Киев может получить танки и другое вооружение, что несколько осложнит возможное наступление. Однако сейчас решение о наступлении якобы может привести к неудачному для России исходу.