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Сбитый над Атлантическим океаном аэростат был одним из элементом крупной разведывательной кампании, которую развернул Китай. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Китай с помощью шаров-шпионов следит за Филиппинами и Японией, за Индией, Тайванем и Вьетнамом. В Соединенные Штаты ранее также залетали якобы “метеорологические зонды”, которые кружили в основном в районах рядом с крупными военными объектами. Сколько времени КНР следит за США, не сообщается.

Напомним, что в Китае объяснили появление аэростата над США “случайностью”. 5 февраля он был сбит истребителем F-22, выпустившим ракету класса “воздух-воздух” у побережья штата Южная Каролина. В настоящий момент извлеченный из воды зонд изучают инженеры.

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