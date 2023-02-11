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Военный эксперт Сергей Ищенко в своей публикации в издании “Свободная пресса” прокомментировал удар по мосту в Затоке Одесской области с применением надводного беспилотника. Он предположил, что дрон был выпущен ДЭПЛ “Варшавянка” Черноморского флота РФ.

По словам Ищенко, в районе Одессы не особо уделяется внимание противолодочной защите, что позволило подводной лодке беспрепятственно всплыть и нанести удар. Беспилотник далее следовал заданным курсом и атаковал одну из опор стратегически важного для Киева моста.

Ищенко отмечает, что для Украины это весьма тревожный сигнал. Ведь применение подобных беспилотников дает ВС РФ возможность атаковать портовую инфраструктуру в Херсоне, Николаеве, Одессе и Очакове, а также бить по другим мостам.

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